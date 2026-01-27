アダプティブダンパー標準装備ヒョンデは、新型の高性能EV『アイオニック6 N』の英国向けの受注を開始した。英国価格は6万5800ポンド（約1380万円）からとなる。【画像】アイオニック5 Nのセダン版、見た目も走りもアグレッシブに【ヒョンデ・アイオニック6 Nを詳しく見る】全20枚標準の『アイオニック6』から大幅にアップグレードされており、合計出力650psのデュアルモーターを搭載し、0-100km/h加速3.2秒、最高速度257km/hを