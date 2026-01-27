27日、黒のフードをかぶり警察署から出てきた男。国内最大のスカウトグループ「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（40）です。約1年間行方をくらましていましたが、26日、潜伏先の鹿児島・奄美大島で逮捕されました。警視庁が公開手配に踏み切ってから、わずか5日で終わりを迎えた逃亡劇。変装して潜伏先を転々としていたとみられています。小畑容疑者がトップを務める「ナチュラル」は、1500人ほどのメンバーを擁する国内最大の