Photo: ヤマダユウス型 自宅でも会社でも移動時でも、100点の通話を相手にお届け。何事においても、快適な環境であるに越したことはありませんよね。片付けられた部屋や整頓されたデスクは、プライベートでも仕事でも生産性をアップさせてくれるものです。では、通話においての快適性とは一体なんぞや？ 最近はリモート会議も一般的になってきましたし、仕事で通話をする人も少なくないでし