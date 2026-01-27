「ディズニーストア」は、1月30日（金）から、ミニーマウスや『おしゃれキャット』のマリーをデザインした新コレクション「GLOSSY FRUITS」を、全国の店舗で順次発売。一部店舗および公式オンラインストアでは、1月27日（火）より先行販売を開始した。【写真】ぬいぐるみやバッグも愛らしい！新作アイテム一覧■艶やかなフルーツ飴をイメージ今回発売される「GLOSSY FRUITS」は、飴でコーティングされた甘いフルーツをテーマ