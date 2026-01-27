「雪やば…」埋もれる故郷の衝撃ショット通販CMでおなじみの「夢グループ」所属の歌手・保科有里が故郷の石川県金沢市が大雪に見舞われている現状を報告している。「我が故郷金沢は、しばらくぶりの大雪です。母と一緒に住んでもらってる妹家族の家もなかなかの雪です」とつづり、屋根に雪が分厚く積もった妹家族の家の写真をXに投稿。「皆さんお怪我、事故等ありませんように!!」と、地元住民やファンに安全を呼びかけている