オランダのNECからヴォルフスブルクに加入してわずか５日。FW塩貝健人がさっそくブンデスリーガのピッチに立った。対戦相手は日本代表の佐野海舟と川崎颯太がプレーするマインツだ。ヴォルフスブルクは開始３分にモハメド・アムラが先制ゴールを挙げたが、次第に失速。後半に連続失点し、１−３の逆転負けを喫している。そんな厳しい試合の中で、塩貝がみせたプレーは少なからずポジティブな雰囲気をもたらすものがあった。8