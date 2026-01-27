１月２４日朝〜２６日夜までの間に、自宅のクローゼット内に赤ちゃんの遺体を遺棄していたとして、神戸市北区の２４歳の女が死体遺棄容疑で逮捕されました。兵庫県警が１月２７日に死体遺棄容疑で逮捕したのは、神戸市北区に住む無職の女（２４）です。女は１月２４日午前１０時ごろから２６日午後８時ごろまでの間、自宅のクローゼットに、自らが死産した赤ちゃんの遺体を遺棄した疑いが持たれています。１月２６日に、女