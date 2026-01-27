うその電話を掛けて静岡県の60代の男性から現金300万円をだまし取ったとして、警視庁に逮捕された指定暴力団住吉会系組織幹部の男性ら2人について、東京地検は26日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由について、「関係証拠を慎重に検討した結果、不起訴とした」としています。