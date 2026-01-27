三菱ケミカルと旭化成は27日、岡山県倉敷市の水島コンビナートで共同運営するエチレンの製造設備を2030年度をめどに停止すると発表した。大阪府高石市にある三井化学の設備に生産を集約し、3社で共同企業体（JV）を設立して運営する。水島のエチレン設備は撤去し、跡地の利用を検討する。従業員は配置転換し雇用を維持する。エチレンはプラスチックの原料で、自動車部品や日用品などに幅広く使われる。化石燃料である原油由来