福岡・北九州市の県道で10代の男女5人が乗った軽自動車が河川敷に転落し、17歳の少女が病院に搬送されたが、死亡が確認された。車は定員オーバーの状態だったという。10代の男女5人が乗った軽自動車が転落完全にひっくり返った状態の軽自動車。車体の底を上に向け、止まっている。事故は、26日午後11時55分ごろに起きた。北九州市の県道で、10代の男女5人が乗った軽自動車が河川敷に転落した。記者リポート：河川敷に転落した車は