日本たばこ産業（ＪＴ）は２７日、加熱式たばこの「プルーム」と「ウィズ」の計３７銘柄の値上げを財務省に申請したと発表した。４月に加熱式たばこにかかるたばこ税が増税されることへの対応で、認可された場合は、４月１日から１箱あたり２０〜３０円値上げする。対象はプルーム用たばこスティック３１銘柄とウィズ用たばこカプセル６銘柄で、値上げ額はプルームが３０円、ウィズが２０円。代表的な銘柄「メビウス・スムース