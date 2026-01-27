WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê30¡Ë¤¬¡¢¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤ÎºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¡Ê44¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁ°¸þ¤­¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¸«¤¿ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë ¤Î°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£5·î2Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤ÎÀ¤µª¤Î°ìÀï¤ò¹µ¤¨¤ëÃæÃ«¤À¤¬¡¢¥ê¥ä¥É¤Ç¤Ï¶ìÀï¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø¤ÎÅ¾µé¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î