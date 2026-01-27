タマネギの価格が平年よりも6割ほど高くなっています。農林水産省が発表した野菜の平均小売価格によりますと、「タマネギ」は平年より58％、「トマト」は21％、それぞれ高くなりました。「タマネギ」の生産地・北海道では夏の猛暑と雨が少なかった影響で生育不良があり、小ぶりなほか出荷量が少なく、高値はしばらく続く見通しです。一方、「キャベツ」は平年より28％、「レタス」は15％、「ダイコン」は11％安くなっています。