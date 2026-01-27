アメリカは歴史的な寒波の影響で、少なくとも21人が死亡し、空の便の欠航や停電が続くなど、市民生活にも大きな影響が出ています。アメリカでは南部から北東部にかけて歴史的な寒波が襲い、NBCによりますと、26日までに12の州で少なくとも21人が死亡したということです。このほかにニューヨーク市では、7人が死亡しているのが見つかり、寒波との関連を調べています。空の便は26日に6100便以上が欠航したほか、27日も1000便以上が欠