“偉大な兄”を持つ超良血馬のダーリングハースト（牝３歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）が、初勝利を目指して順調に調整を進めている。２０２５年度のＪＲＡ賞の年度代表馬、最優秀４歳以上牡馬、最優秀ダートホースに輝き、エクリプス賞の最優秀ダート古牡馬にも選ばれたフォーエバーヤングの半妹という血統を誇り、２月１４日の３歳未勝利（牝馬限定、東京・芝１８００メートル）に出走を予定している。昨年６月