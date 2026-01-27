巨人の山崎伊織投手（２７）が２７日、１軍合同自主トレに向けて現地入りした。宮崎空港に到着した右腕は「頑張ります！」と一言、力を込めた。今オフは赤星優志、西舘勇陽らとともに自主トレ。フィジカル面を中心としたトレーニングに励み、力をつけてきた。２月から始まる春季キャンプも同様のテーマで望む方針で、「一緒です。フィジカルを（つけていきたい）」と意気込んだ。昨年１１月下旬には阿部監督から開幕投手の筆頭