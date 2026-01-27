１月２７日に姫路競馬場で行われた第１１Ｒ（ダート１４００メートル）で１番人気に支持されたベラジオガルフ（牡４歳、西脇・坂本和也厩舎、父レイデオロ）が３コーナーで先頭に立つと後続に９馬身差をつけて快勝。騎乗した吉村智洋騎手＝園田・飯田良弘厩舎＝は、２００２年４月にデビュー以来、２万１４８０戦目で地方通算３８００勝目を達成した。同騎手は「乗せていただいている関係者のみなさんのおかげです。（今年中に