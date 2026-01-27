元バドミントン五輪代表でキャスターの陣内貴美子（６１）が２７日、元プロ野球選手の夫・金石昭人氏（６５）と生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。おしどり夫婦生活を明かした。今年で結婚２５周年。ケンカは一度もないという。夫婦円満の秘訣を聞かれ、金石氏は「自由ね。干渉しないことです」。陣内は「もう自由時間いっぱいです、お互いに。だから（最初から）ラブラブっていう時期がなくって、