楽天・黒川史陽内野手（２４）が不動のレギュラーとして全試合出場を目指す。２７日に仙台市内で自主トレを公開。６年目の昨季は自己最多の８３試合に出場して打率２割９分９厘、４本塁打、３３打点とブレイクした。今オフは阪神・西純らと自主トレを行いながら、長打力とフィジカルを強化。スケールアップした打撃を発揮し、チームの中心としてシーズンを完走する。＊＊＊＊“２年目”に臨む黒川などの若手選手が今季逆