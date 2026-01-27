アマゾン ウェブ サービス（AWS）ジャパンは1月27日、「フィジカルAI 開発支援プログラム」の応募受付を開始した。同プログラムはAWS上でVision-Language-Action (VLA) をはじめとしたロボット基盤モデル等を開発する、日本に法人または拠点を持つ企業・団体を支援するもの。代表執行役員社長 白幡晶彦氏は、同社による日本に対する投資の柱が「技術」「信頼性」「人と社会」であり、同プログラムが技術への投資に相当すると述べた