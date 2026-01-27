鹿児島市で軽トラックが住宅の塀に衝突し、運転していた76歳の男性が死亡しました。 鹿児島西警察署によりますと、きょう27日午前10時前、鹿児島市田上台で軽トラックが道路脇の住宅の塀に衝突しました。 この事故で軽トラックを運転していた鹿児島市の自営業・前村憲雄さん(76)が意識不明の状態で救急搬送されましたが、およそ2時間後に死亡しました。 現場は住宅地にあるL字型のカーブで、軽トラックが曲がった形跡やブ