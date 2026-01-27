異例ずくめの真冬の超短期決戦が本格化します。第51回衆議院議員選挙が27日に公示され、2月8日の投開票に向けて12日間の選挙戦に突入しました。立候補の受け付けは午後5時に締め切られ、小選挙区は福岡県で42人、佐賀県で5人が立候補を届け出ました。福岡県庁では、27日午前8時半から立候補の受け付けが始まり、各陣営はたすきや腕章などいわゆる「選挙の7つ道具」を受け取りました。福岡県では11の選挙区に42人が立候補しました。