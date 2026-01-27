今日27日(火)16時50分頃、東京・池袋にあるサンシャイン60から「ダイヤモンド富士」が見られました。「ダイヤモンド富士」とは、富士山の山頂付近から夕日が沈む瞬間や朝日が昇る瞬間に、太陽と富士山が重なってダイヤモンドが輝くように見える現象のことです。今日27日東京から「ダイヤモンド富士」今日27日(火)16時50分頃、東京・池袋にあるサンシャイン60から「ダイヤモンド富士」が見られました。「ダイヤモンド富士」とは、