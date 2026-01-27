通貨オプションボラティリティードル円１週間１０．７％と上昇一服急速な円高から落ち着き USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.747.188.896.88 1MO9.996.528.836.48 3MO9.296.468.396.65 6MO9.226.648.507.14 9MO9.236.818.597.47 1YR9.216.938.657.68 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9