衆議院議員選挙が27日に公示され、山形県内3つの小選挙区では前職と新人合わせて10人による争いが確定しました。真冬の県内で繰り広げられる超短期決戦について、選挙戦の構図や今回の注目ポイントを取材班キャップと伝えます。まずは県1区の顔触れと各候補の第一声を見ていきます。県1区に立候補したのは、届け出順に自由民主党・新人の遠藤寛明さん（39）、中道改革連合・前職の原田和広さん（52）、参政党・新人の桜田恭子さん