秋篠宮さまは都内の水族園でペンギンを見学されました。午前10時ごろ、秋篠宮さまは東京・江戸川区の葛西臨海水族園を訪れ、4種類のペンギンを飼育する国内最大級の展示を見学されました。秋篠宮さまは、「なかなかこう横から見るのと上で見るのと違いますからね」と述べられました。日本動物園水族館協会の総裁を務める秋篠宮さまは、ペンギンがプールで泳ぐ様子を眺め、「繁殖はこの中で？」、「オウサマペンギンは上の方にいる