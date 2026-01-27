整然と足並みをそろえた兵士たちの行進。大観衆の前を軍事兵器が通っていく中、圧巻のパフォーマンスも披露されました。インドの首都ニューデリーで26日、77回目の共和国記念日を祝う恒例の軍事パレードが行われました。集まった観客は、地元メディアによりますと推定7万7000人とみられています。パレードでは、戦車やヘリコプター、さらにはミサイルなど、インドが保有する戦闘兵器が披露されました。中にはラクダ騎兵による行進