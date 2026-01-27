27日午後4時半前、岐阜県岐南町の名鉄名古屋本線の踏切で、人が列車にはねられる事故がありました。午後5時半現在も、新木曽川駅と名鉄岐阜駅の間で運転を見合わせています。ケガ人の性別や年齢、詳しい容体などはわかっておらず、警察が現場で確認作業を進めています。名鉄によりますと、午後6時半に運転再開を見込んでいますが、JR東海は東海道線の豊橋駅から岐阜駅の間や、飯田線の豊橋駅から豊川駅の間で振替輸送を実施