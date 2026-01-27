Jリーグの青影宜典執行役員が27日、理事会後に東京都内で記者会見し、J1福岡前監督の金明輝氏のコンプライアンス違反問題で、クラブから報告書を受け取ったと明かした。内容を確認した後、追加の聞き取りが必要か判断し、裁定倫理委員会に諮問するなどして最終的な対応を決める。青影執行役員は「日本サッカー協会と連携して、そういった事態が発生しないような枠組みをクラブと一緒に構築したい」と話した。