東京都は２６日、インドネシアから旅行で渡航した３０歳代男性が麻疹（はしか）に感染したと発表した。都によると、男性は２１日午後６時半〜７時半頃に渋谷区の「しゃぶ葉渋谷井の頭通り店」、同８時２０分頃に新宿区の「新宿ワシントンホテル本館」の３階フロントに滞在。２２日午前８時半〜９時には同ホテル別館１階の朝食会場、２４日午前９時頃には２５階の朝食会場を利用した。発疹やせきの症状があるが軽症という。