J2湘南は27日、MF小野瀬康介、FWファビアン・ゴンザレス、MF山口豪太の3選手の負傷について発表した。クラブの発表によると、小野瀬は1月17日のトレーニングマッチで負傷。左膝半月板損傷と診断された。今季大宮から新加入したファビアン・ゴンザレスは1月21日のトレーニングマッチで負傷。 左膝内側側副靭帯損傷と診断された。また、昌平高から加入した山口は第104回全国高等学校サッカー選手権大会で負傷。左内転筋損傷