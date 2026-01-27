仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第４話「桶狭間！」が放送された。２万５０００の大軍を率いて尾張に襲来した今川義元（大鶴義丹）を、天気を味方にした織田信長（小栗旬）が強運で撃破した。合戦後、信長は小一郎（＝豊臣秀長、仲野太賀）を自身の近習に引き立てようとしたが、小一郎は兄藤吉郎（＝豊臣秀吉池松壮亮）と一緒に歩みたいと志願した。兄弟の絆を見た信長が思い返した自身の兄弟の回想シーンで