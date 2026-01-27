楽天モバイルで通信障害が起きています。27日午後2時ごろから関東の一部地域で楽天モバイルに通信障害が発生し、一部のサービスが利用できない状況となっています。障害は27日午後4時現在も続いていて、SNSではキャッシュレス決済が使えず買い物に行けないといった投稿が相次いでいるほか、音声通話やデータ通信にも不具合が発生しているということです。楽天モバイルはホームページ上に、「お客様に多大なご迷惑をおかけしており