2026年9月に開催されるアジア大会で、選手村として使用される豪華クルーズ船「コスタ・セレーナ号」が公開されました。 ■延べ4000人が滞在予定…豪華クルーズ船の中は？ およそ11万4千トン、全長290メートル、客室数は1500室で、アジア大会期間中に一部の選手や関係者ら延べ4000人が滞在予定の「コスタ・セレーナ号」。名古屋港にやってくるのは9月15日の予定で、10月6日まで22日間