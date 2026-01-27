1月27日発売 価格：600円 【拡大画像へ】 扶桑社は「週刊SPA! 2月3日号」を1月27日に発売した。価格は600円。 表紙には、すみぽん（高倉菫）さんが登場。令和の森ガールスタイルを披露する。美女地図では澄田綾乃さんが「リリー・フランキー書き下ろしプロット」でのグラビア撮影にチャレンジした。 また、美女地図には三田悠貴さんも登場。“軽トラ女子”として全