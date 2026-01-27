大仙市土川地区や刈和野地区の約200軒で停電しています。復旧の見通しはわかっていません。東北電力ネットワークによりますと、27日午後4時44分ごろから、大仙市の土川地区の約200軒、刈和野地区の約60軒で停電しています。現在復旧作業が行われていますが、停電の原因や復旧の見通しはわかっていません。一方、仙北市では午後5時2分ごろから、田沢湖生保内地区の約10軒で停電しています。こちらも原因や復旧の見通しはわか