ミラティブがこの日の取引終了後、集計中の２５年１２月期連結業績について、売上高が従来予想の７０億４００万円から７１億８８００万円へ、営業利益が２億２９００万円から３億４５００万円へ、純利益が５億９３００万円から７億３４００万円へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。 ２４年１２月期は単独決算の開示であったことから前期との比較はできないものの、ライブ配信プラットフォーム「Ｍｉｒｒａｔ