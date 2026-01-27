今晩から明日にかけての外国為替市場は、ドルの戻りを試す展開が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５４円２０～１５５円２０銭。 ドル円相場は、夕方の欧州時間には１５４円７０銭前後まで上昇した。前週末２３日に日米当局によるレートチェックがあったとの観測から、為替介入が警戒され急激なドル安・円高が進行したが、前日のニューヨーク市場では１５３円３０銭近辺まで下落したことで、いっ