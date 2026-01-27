コラボスがこの日の取引終了後、２６年３月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表した。毎年３月末時点で１０単元（１０００株）以上を継続して１年以上保有する株主を対象に、Ａｍａｚｏｎギフトカード、ＰａｙＰａｙマネーライト、楽天ポイントギフト、ｄポイントなどと交換できるデジタルギフト１万５０００円分を贈呈する。なお、初回の２６年３月末時点の株主については、継続保有期間の制限を設けず、