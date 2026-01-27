きょう（２７日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比４４８円高の５万３３３３円と反発。取引開始前は下値模索継続という見方が強かったが、基本的に相場のベクトルはＡＩの気まぐれで、どちらに振れるかフタを開けてみないことには分からない。きょうも事前の思惑通りに安かったのは朝方だけ、その後は漸次戻り足となり後場に上げ足を加速し、結局４００円以上の上昇でほぼ高値引けとなった。半導体関連株が主役で、指