累計5,000万部を超える大人気サッカーマンガを原作とした実写映画『ブルーロック』の主演に高橋文哉が抜擢され、主人公・潔世一役を演じることが分かった。発表とともにキービジュアルも公開されており、ファンのあいだで「すごく合ってる気がする」「解釈一致」「納得しかない」と反響を呼んでいる。 参考：高橋文哉、『ブルーロック』主人公・潔世一役に「大きな愛と熱量と覚悟を持って」 原作