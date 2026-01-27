北朝鮮が日本海に向けて正体不明の飛翔体を発射した。【写真】金正恩氏の妹「（韓国に）興味がない」韓国軍の合同参謀本部は1月27日、北朝鮮が日本海上に向けて弾道ミサイルと推定される飛翔体を発射したと明らかにした。合同参謀本部は、発射体の種類や諸元、射程などについて精密に分析している。軍当局は、追加の情報が確認され次第、関連の内容を発表する予定だ。北朝鮮はこれに先立ち、今月4日にも日本海上に向けて弾道ミサイ