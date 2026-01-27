名古屋市千種区・地下鉄本山駅近くに、和カフェ「あんこととら」が2025年9月にオープン。和と洋を掛け合わせた“新感覚ようかん”が、静かな注目を集めています。 ■ドライフルーツやマシュマロを合わせた“新感覚ようかん” 和カフェ「あんこととら」の落ち着いた雰囲気の店内で楽しめる看板メニューが、和と洋を掛け合わせた“新感覚ようかん”「選べるカフェセット 本山よーかん」（1500