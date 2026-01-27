Lサイズ・2個セット Insta360のスマートフォン用ジンバル「Insta360 Flow 2 Pro」が、Amazon スマイルSALEの対象製品となっている。通常価格が2万1,900円のところ、30％OFFの1万5,299円で購入できる。 Apple DockKitに対応するため、専用アプリを介さず、iPhoneの標準カメラアプリでも被写体のトラッキング機能が利用できる。複数人数を追跡するグループトラッキングや、高倍率ズーム中でも遠くの被写体