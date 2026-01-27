サンリッチジャパンは1月28日に、米Sunrich Toys ＆ Hobby（サンリッチ トイズ＆ホビー）のミニカー「MINI GT」の新作となる、「1／64 Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING」を公式オンラインショップにて発売する。価格は3520円。●ディテールに至るまでリアルに再現「1／64 Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING」は、日本発祥のモータースポーツ「D1 GRAND PRIX（D1 GP）」に参戦するGRス