ほっそりとした見た目の下半身を手に入れる上で欠かせない要素の１つが、太ももの“すき間”です。でも、太ももの内側についた贅肉は意識を向けないとなかなか落とせないのが現実。そこで習慣化したいのが、太もも内側の「内転筋」を効率良く鍛える簡単エクササイズになります。🌼８kg減量＆太もも痩せを実現。美脚アイドルが取り入れる【野球ボールダイエット】太見えの原因“太もも内側”の贅肉落としに効く簡単エクササ