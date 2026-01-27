今年からコールドスリープ（活動休止）に突入している、3人組テクノポップユニットPerfumeかしゆか（37）が27日、インスタグラムを更新。腰の下まであったロングヘアをバッサリと切った衝撃的な激変姿に反響が寄せられている。かしゆかは、はさみのスタンプを並べ、「New me.」とつづり、ロングヘアをバッサリとカットした最新ショットを公開した。さらに自らロングヘアに笑顔ではさみを入れる様子なども添えられている。この投稿