最近、ちょっとしたことで悪い方向に考えてしまう。昔なら気にせず流せていたことが、頭から離れなくなる…。そんな変化を感じ始めるのが、ちょうど40代前後の時期です。「性格が暗くなっただけ？」と自省してしまいがちですが、実はこのネガティブ思考の増加、「脳とホルモンの変化」が大きく関係しています。つまり、気持ちの問題ではなく、体の仕組みとして起こりやすい変化なのです。感情を落ち着かせる“ブレーキ”が弱くなる