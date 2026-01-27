上野動物園の双子のパンダが中国へ返還されることについて、中国外務省の報道官は「日本の人々が中国にパンダを見にくることを歓迎する」と述べました。一方、今後の貸し出しについては具体的なコメントを避けました。上野動物園をきょう出発した双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」は、あす、中国・四川省の施設に到着する予定です。2頭の返還で日本からパンダがいなくなることについて、中国外務省の報道官は会見で次の