千葉・八千代市で線路沿いにある空き家となっていたアパートが燃える火事があり、電車は一時運転を見合わせました。27日午後1時半過ぎ、八千代市大和田で「建物から白い煙が出ている」と近くに住む人から119番通報がありました。2階建てアパートから出火し、消防車など8台が出動して、火は約1時間半後にほぼ消し止められました。警察によりますと、火元のアパートは取り壊し予定で人が住んでおらず、けが人や逃げ遅れはいないとい